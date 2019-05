Stop med tilskud til økologi - overvej i stedet klimaafgift

Økologi: Næstformand i mit parti, Venstre, Kristian Jensen, skriver i avisen Danmark 21. maj, at der skal gives støtte til landbruget for at lægge om til klimavenlig produktion.

Samtidig glæder han sig over, at der hver dag på baggrund af statsstøtte omlægges et areal svarende til 150 fodboldbaner til økologi for at lave produkter uden brug af kunstgødning og sprøjtemidler. Økologi kan betale sig, fordi priserne er højere, men der skal omlægningsstøtte til, hedder det. Dernæst erklærer Kristian Jensen, at der ikke er sammenhæng mellem økologisk produktion og klimavenlig produktion, vel endda tværtimod.

Med erhvervserfaring fra grovvarebranchen må jeg sige, at næstformanden er noget selvmodsigende. Han kan da ikke mene, at vi på samme tid skal støtte en klimafjendtlig produktion, som økologi notorisk er, og give støtte til landbruget for at fremme en mere klimavenlig produktion?

Formand og direktør for Økologisk Landsforening var 22. maj ude med et hurtigt svar til Kristian Jensen baseret på en påstand om, at økologi og konventionel produktion har stort set samme klimabelastning. Må jeg anbefale de to et nærstudie af en rapport fra internationale forskere tilknyttet et svensk universitet og offentliggjort i verdens førende videnskabelige tidsskrift Nature. Her dokumenteres, at økologi pr. produceret enhed udleder 50-70 pct. mere CO2, afhængig af afgrøde. Oveni beslaglægger økologi alt for store arealer og levner derfor mindre plads til natur.

Mon ikke de fleste af os efterhånden har forstået, at klimaudfordringen er reel? Der tales om afgifter på flyrejser og kød. Jeg tror nu mere på ny, klimavenlig teknologi end på afgifter. Men skal der ske regulering via afgifter, er det oplagt at begynde med økologi.

Jeg vil gerne oplyse Kristian Jensen om, at hovedingrediensen i kunstgødning, nemlig kvælstof, udvindes af den luft, som vi indånder. Det er også herfra kvælstof i gylle kommer. Kvælstof er ikke en gift, man udvinder ved minedrift. Uden kvælstof, intet liv.

Både økologer og konventionelle landmænd har brug for kvælstof. Ingen kan dyrke korn, raps, græs og roer uden at tilføre kvælstof. Økologerne klarer det ved at købe gylle af konventionelle landmænd. De køber så i stedet kunstgødning. Det er jo fup og Ebberød Bank. Oveni beretter fagblade og aviser nu om, at danske økologer har lov til at bruge cirka 50 sprøjtemidler.

Jeg mener, økologien for 40 år siden på god vis var med til at sætte søgelys på bedre måder at producere på. Det bidrog til, at den konventionelle produktion rettede ind og i dag fuldt ud og mere til er på højde, både når det gælder natur, miljø og dyrevelfærd.

Det er rigtig godt ud fra Kristian Jensens ord om, at økologi er klimafjendtlig. Problemet er, at forbrugerne er blevet bildt ind, at økologi er sundere. Nu er der behov for oplysning og afvænning. Jeg tror, vi kan fremme en klimavenlig udvikling ved at afløse tilskud til økologi. Virker det ikke hurtigt nok, må afgifter overvejes.