Stop med at finde på klima-undskyldninger

Klima: Da FN's klimapanel i fjor offentliggjorde deres rapport om klimaforandringernes alvor, fremhævede de, at det vil kræve hidtil uset handling på alle niveauer af samfundet, hvis vi skal begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader.

Den tager vi lige igen: Hidtil uset handling på alle niveauer af samfundet. Det er ikke til at misforstå - alligevel har vi her et halvt års tid efter ikke set skyggen af de ambitioner og de handlinger, der skal til.

Hvis det stod til mig, hvis jeg havde været statsminister, ja, så havde jeg indkaldt samtlige partiledere til omgående drøftelse for at lave en ambitiøs national handlingsplan. Jeg havde indkaldt interesseorganisationer, virksomheder og civilsamfund til at give deres input, så vi sammen kunne udvise den rettidige omhu, som klimakrisen kræver.

Og hvad er det så, klimakrisen kræver? Ifølge videnskaben skal vi femdoble vores klimahandling, hvis vi skal nå det politiske succeskriterium, der er en temperaturstigning på helst kun 1,5 grader. I øvrigt er det et succeskriterium, der desværre ikke er uden konsekvenser. Selv ved den temperaturstigning vil mindst en milliard mennesker oplever alvorlige og i nogle tilfælde dødbringende klimaforandringer. Oversvømmelser. Hedebølger. Fødevaremangel. Og så videre.

Men hvad gør vi? Jeg oplever, at alt for mange - særligt i det politiske system - i stedet for at handle resolut og omgående bliver ved med at lede efter undskyldninger for at udskyde den nødvendige politiske handling. Først var undskyldningen, at stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt klimaforandringerne overhovedet fandt sted og om de var menneskeskabte. Siden handlede det om, hvorvidt omstillingen kunne gøres omkostningseffektivt. For tiden handler det om, at den grønne omstilling eftersigende ikke kan gennemføres uden, at det rammer socialt skævt.

Til det er der bare at sige to ting: Hvis der er noget, der vil ramme socialt skævt, så er det ikke omstillingen, det er i stedet selve klimakrisen, der allerede i dag rammer verdens mest udsatte hårdest. Og punkt to: I Alternativet har vi med vores regeringsprogram vist, at man nemt både kan have tårnhøje klimaambitioner og samtidig sikre, at de med de laveste indkomster ikke bliver ramt hårdt. Vi har eksempelvis foreslået at sænke skatte i bunden, at fordoble den grønne check, at halvere momsen på frugt og grønt og at sænke prisen på offentlig transport med 30 procent.

Der er med andre ord ingen undskyldninger. Det handler bare om at komme i gang.

Klimakrisen er nemlig ikke et elitært projekt, men det mest folkelige af alle. For det handler om at redde vores fælles hjem. Derfor er det også noget sludder at påstå, at folket modsætter sig. I stedet er tilfældet det, at folket i stadig stigende grad skriger på handling, fordi politikerne nøler. På fredag går klimastrejkende unge på gaden i omkring 20 byer i hele landet. Og det billede tegner sig på tværs af hele Vesten. Skoleelever og unge, der følger svenske Greta Thunbergs eksempel og som den næste generation kræver handling fra deres forældre og de politikere, som de stadig ikke kan stemme på.

Derfor er mit ønske også, at vi til det kommende folketingsvalg ikke ignorerer opråbet fra alle de, der endnu ikke kan stemme. Lad os give dem vores stemme.