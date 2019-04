Stop diskrimination af muslimske friskoler

Læsrbrev: Så længe vi har en eksisterende friskolelov og så længe muslimske friskoler fungerer inden for lovens rammer, så skal politikkerne ikke målrettet diskriminere og forskelsbehandle de muslimske friskoler.

Vollsmose-aftalen som politikerne henviste til i forbindelse med min kritik af nedlæggelsen af busruten fra Vollsmose til Roser Skolen, er diskriminerende.

Der er tale om en aftale, der ikke indeholder andet end symbolpolitiske tiltag, og som udviser mangel på respekt for de tilsynsførende myndigheder og loven på friskoleområdet. Vi har et ministerium, der holder tilsyn og sikrer overholdelse af loven. I et retssamfund er man uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Man kan ikke angribe lovlige skoler, bare fordi man ikke bryder sig om dem.

Der fremgår af aftalen, at muslimske friskoler skaber parallelsamfund og forstærker social kontrol. Derfor vil politikerne arbejde blandt andet for at begrænse tilskuddet til de muslimske friskoler. Det er typisk for symbolpolitikere at trække parallelsamfundskortet, idet det kan have en skræmmeeffekt på alle dem, der ønsker et samfund, der hænger sammen. Men i virkeligheden handler det også om, at politikerne i Odense løber fra deres ansvar og bruger muslimske friskoler som syndebukke for deres manglende evne til at skabe folkeskoler, der afspejler befolkningen i byen. Endvidere fremgår der i aftalen, at politikerne vil have færre elever til muslimske friskoler i byen. I stedet skal Vollsmoses forældre vælge de lokale folkeskoler i Vollsmose. Det vil sige skoler, hvor der i forvejen er over 90 procent tosprogede elever. Styrker dette børnenes faglighed og integration? Det gør det bestemt ikke. Det er en useriøs politisk aftale og en fatal politisk dømmekraft.

Det er på tide, at politikerne dropper symbolpolitikken og i stedet finder reelle løsninger, hvis man vil have, at børn fra Vollsmose bliver styrket fagligt, og byens børn mødes på tværs af sociale samfundslag.

Løsninger, der indebærer færre private- og friskoler generelt og ikke kun muslimske friskoler. Dertil er der brug for en ordning, der sikrer at samtlige folkeskoler i Odense tager en procentdel af byens tosprogede elever.