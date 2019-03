Stop den støjende dræber

Støj er et alvorligt problem. Mennesker der hver dag lider under støj fra for eksempel trafikken får ødelagt deres livskvalitet, og en forøget risiko for, at de dør for tidligt på grund af de helbredsproblemer som støjen medfører. Der er altså alt muligt grund til, at vi skal sætte ind over for støjgener i beboelsesområder.

Derfor foreslog vi også i Det konservative Folkeparti for nogle måneder siden, at vi skal lave en national støjpulje til at bekæmpe støjgener. Forslaget om en støjpulje har mit fulde fokus i arbejdet på Christiansborg og i regeringens inderkreds.

For alle skal kunne bo i deres hjem uden at blive syge af det.