Læserbrev: Hvis vi ikke har sunde virksomheder, som skaber overskud, kan vi godt glemme alt om velfærd. Sådan lyder de stærke virksomhedslederes velbegrundede udspil omkring den kommende velfærdspolitik.

Nu mangler jeg bare en klar tilkendegivelse fra samme virksomhedsledere om, at de fraskriver sig de tårnhøje lønninger og aftrædelsesbonusser mv. og lader sig aflønne som alle os andre dødelige. Der er tale om milliarder, der kunne beskattes og dermed bidrage ganske betydeligt til samfundets velfærd, klima, uddannelse fremfor til lystyachter ved Middelhavet.

Samme virksomhedsledere klager over, at der ikke er noget klart udspil i regeringsgrundlaget for den grønne omstilling. Hvad med om de selv kom med et? Det er trods alt dem, der skal stå for den fysiske etablering.