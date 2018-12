Støjpulje: To milliarder skal dæmpe trafikstøjen

Trafikstøj dræber hvert år 200-500 personer i Danmark, forårsager 600 slagtilfælde og medfører 1400 tilfælde af diabetes i Danmark. Så klar er konklusionen i Miljøstyrelsen.

Derfor foreslog vi i Det Konservative Folkeparti for en lille måned siden, at vi får nedsat en national støjpulje til bekæmpelse af støj fra vej og bane. Simpelthen for at styrke sundheden i de områder, hvor støjgenerne er størst.

Jeg har været på besøg hos flere støjplagede fynboer i løbet af dette år, som lider under den store trafik fra motorvejen. Det har gjort dybt indtryk på mig både at opleve støjgenerne på nærmeste hold, men også den betydning som det har for de borgere, der bor i de støjplagede områder.

Derfor er jeg også glad for, at vi i forbindelse med den netop indgåede finanslov har fået aftalt, at vi i regeringen i foråret 2019 sætter os sammen med Dansk Folkeparti og afklarer, hvordan vi sikrer en fremadrettet planlægning af infrastrukturområdet. Som vi fortalte for en måned siden, vil vi i Det Konservative Folkeparti bære ønsket om en national støjpulje med ind i disse forhandlinger.

Vores forslag er en støjpulje på to milliarder kroner. Det håber vi, at de øvrige partier i den borgerlige blok vil være med til at bakke op.