Læserbrev: Tak til Alsfynbroens sekretær Jes Schwartz-Hansen, som i sit læserbrev den 27. februar ændrer sit trafiktal op til 17.200 vest om Svanninge Bakker og 7700 øst om. På Naturfredningsforeningens møde den 1. november hed det sig, at trafikken ville være 15.400, som grundlag for støjberegning hele vejen gennem Faaborg-Midtfyn Kommune. Jeg kritiserede det dengang og flere gange siden, men nu har Alsfynbroen korrigeret til i alt 24.900, fint.

Nu mangler vi, at sekretæren også siger, at det ikke er sikkert at broen får en afgift. Jes SH mener nemlig at "afgiften afhænger af de politiske vinde". Bygges bro uden afgift, vil trafiktallet på broen ifølge Cowi opsummeringsrapport juni 2018 vokse til 28.900. Med lokal trafik bliver det 40.000 køretøjer forbi Svanninge dagligt. Dette ville glæde både formanden for Als-Fynbroen, Mogens Nielsen, og formanden for Alsfynbroen, Jørgen Mads Clausen, som begge varmt taler til fordel for ingen afgift, som også nationaløkonomisk vil skæppe mest i kassen.

Det vil næppe glæde beboere i lokalområdet.

Trafikmængde er afgørende for støj. Med trafikken på plads kan vi nu beregne støj ud fra to scenarier: Et med 25.000 køretøjer om Svanninge Bakker og et med 40.000. Jeg glæder mig til, at Alsfynbroens sekretær Jes Schwartz-Hansen går seriøst ind i debatten. Den begynder med at kigge på den virkelige verden sammen med Vejdirektoratet og Miljøministeriet suppleret med det fællesnordiske beregningsværktøj Nord 2000 Road.