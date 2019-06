Statsminister Løkke? Eller Mette? Eller Skipper? Eller ...

Leif Lemcke, Ildfuglevænget 148, Odense S

Skipper, Elbæk, Vermund og Paludan peger på sig selv som statsminister - meget morsomt. Dejligt at se, at vores politikere har humor.

Ingen af dem har ikke den klasse, der skal til for at være statsminister. Det kan godt være, at de er repræsenteret i Folketinget efter valget, men med få mandater. At pege på sig selv som statsministerkandidat er vældig morsomt, men Folketinget tager jo ikke skade af lidt stand-up.

Der er kun to relevante emner som statsminister, det er Røde Mette og Lars den Løkkelige. Det er vel mest rimeligt, at en politiker fra et af de største partier bliver frontfigur. Det ville være bedst for vores land, om Socialdemokratiet og Venstre fandt et fælles fodslag. Forskellen på de to partier er ikke så stor, så med lidt god vilje bør de kunne finde ud af at føre en ansvarlig politik sammen. Så vil størstedelen af vælgerne blive tilgodeset fremfor i dagens politik, hvor de små partier kører rundt i manegen med de store.

Selv om jeg er til den røde side, kan man jo ikke komme uden om den blå farve. I stedet for at bekrige hinanden vil det give arbejdsro, hvis de kæmper sammen. Det vil være at ønske, om det drejede sig om at få tre eller fire partier til at få politikken til at fungere i stedet for hele 13 partier, hvilket er helt ude af proportioner for så lille et land som Danmark.