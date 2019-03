Statsborgerskab. Islamisk Stats krigere skal ikke hjem

For et par år siden sad jeg på en base i den irakiske ørken i Anbar-provinsen. På det tidspunkt omsluttet af kalifatet, der havde bredt sig ind i store dele af Irak, med død, ødelæggelse og et menneskeligt uforståeligt barbari i hælene. Vi var der som soldater for at uddanne den irakiske hær, så den blev bedre rustet til at bekæmpe IS.

Derude på den anden side af de befæstede hegn udfoldede Islamisk Stat et af den nyere histories mest barbariske forsøg på at etablere en islamisk stat. I kender selv historierne om sexslaver, massegrave, vilkårlige henrettelser og rædsler. En del af den hær af islamiske krigere, som Al Baghdadi fik opbygget, bestod af europæiske statsborgere, der følte sig kaldet til en krig for en ideologi, der under kalifatets faner tilsidesatte samtlige regler, love og konventioner og samtidig udfordrede hele verdens moralske opfattelse. Disse krigere sendte trusler om Europas undergang hjem via sociale medier, opfordrede til terror, når de ikke lige havde travlt med at aflive dem, de ikke fandt værdige til at leve i kalifatet.

De krigere skal ikke hjem. De skal dømmes lokalt for de forbrydelser, de har begået, da vores domstole ikke vil have den fjerneste mulighed for at dømme dem for blot en promille af det, de har begået. De skal dømmes lokalt for de ufattelige menneskelige lidelser, som de har påført tusindvis af mennesker - og de skal hurtigst muligt fratages dansk statsborgerskab. De skal under ingen omstændigheder hjem til et retssystem, hvor de enten risikerer frifindelse eller bliver sluppet ud efter en kort afkølingsperiode med fodlænke. De skal ikke hjem til offentlig forsørgelse, resocialisering og alverdens andre tiltag, da de blot vil udnytte det til at forsøge at radikalisere andre.

De krigere, der har været i kamp i Syrien og Irak, er hærdede, våbentrænede og komplet blottet for empati med det danske samfund. Kommer de herop, skal vores børn og efterkommere i endnu højere grad leve med risikoen for vilkårlig terror og radikalisering.

I en række lande i Europa er man i gang med at sikre, at de islamiske krigere ikke vender tilbage. Dem, som det ikke lykkedes at nedkæmpe i kampene, bliver gradvist frataget retten til at komme tilbage. Det er en model, som Danmark skal forfølge uden tøven. Hvis det kræver, at vi udfordrer konventionerne, er det det, vi skal gøre.

Vi er håbløst naive og inkonsistente, når vi med den ene hånd dømmer de, der kommer hjem efter at have kæmpet på kurdisk side under allierede vinger, og med den anden hånd tager de ekstremt voldsparate elementer hjem, der konsekvent har forsøgt at bryde med al menneskelig værdighed. Vi ved, at de næppe kan dømmes for ret meget, da bevisførelsen for gerninger begået under et af de mest lukkede regimer i verden er håbløs.

De, der er rejst ud og meldt sig under det sorte flag, har med åbne øjne været klar over konsekvenserne af deres handlinger. De har med beslutningen sat sig op imod det land, de udrejste fra, og klart tilkendegivet en afsky for den måde, vi i Danmark har valgt at indrette os på. De har med fuldt overlæg sat sig i en situation, hvor de har risikeret at kæmpe imod danske og allierede tropper. Med åbne øjne er de gået ind i slagtehuset og deltaget i nyere tids mest barbariske forsøg på at efterligne Dantes inferno - forbrydelser, som regionen vil komme til at lide under i generationer.

Tager vi bare en af dem hjem, kan vi bruge millioner på terrorsikring og anvende uendelige ressourcer i kriminalforsorgen og samtidig øge efterretningstjenesternes budgetter markant. Konsekvensen af en politik, hvor vi i nogen tilfælde fjerner den sunde fornuft og erstatter den af et højpandet princip, er set i terroranslagene i Paris, London og New York, og det er en åben invitation til det samme i København, Aarhus eller Odense, hvis regeringen lader de hellige krigere returnere.

Den praktiske løsning er at dømme dem lokalt og lade dem afsone lokalt i sikker vished om, at deres danske statsborgerskab er en saga blot.