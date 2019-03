Staten behandler ikke altid børn godt

Straffer staten børn? Nej da. Men straffer staten da ikke børn? Ifølge loven straffes børn under 15 år ikke. Men er det nok at sige, at spanskrøret ikke står bag katederet? Er det nok at sige, at børn ikke som i en grum fortid anbringes i fængsler blandt voksne fanger? Skulle alt så være godt?

Slet ikke. Man kan også spørge på en anden måde. Ødelægger staten livet for nogle børn? Skulle det vise sig, at staten bare ødelægger livet for nogle børn - en større eller mindre andel af alle børn, så er det forfærdeligt. Kan vi komme derhen, at staten ikke spænder ben for børn, så er meget vel nået. Og kan vi komme derhen, at staten ligefrem gør alt for at drage omsorg for ethvert barn i dette land, så er vi på rette vej.

Der er selvfølgelig nogle, der mener, at det er forældrenes ansvar at tage sig af deres børn. Dette er jeg ganske enig i. Men når forældre ikke kan påtage sig dette ansvar, så må andre træde til. Ja så må staten også træde til. Det kan godt være, at nogle vil sige, at forældre skal sørge for at have selvforsørgende arbejde. Det har jeg da hørt sagt og undertiden helt ud i den blå luft.

Jeg kan ikke frigøre mig fra, at staten gennem ganske vist demokratisk vedtagne love og bestemmelser straffer børn. Lad mig nævne et eksempel, der gør ondt på børn og på alle der står på børns side.

Fattigdom trykker børn og deres familier. Det siges, at der nu lever 64.500 under fattigdomsgrænsen. Det kan betyde, at børn mangler tøj, fejlernæres og lider afsavn i forhold kammerater. Instrumenter, der presser disse forhold frem, hidrører fra lovgivning og administreres af staten. Det er kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen og integrationsydelsen. Bedres forholdene så i fremtiden?

Jeg har undtagelsesvist underskrevet mig med mit fulde navn. Det har jeg aldrig gjort før. Men som oldebarn af Peter Sabroe føler jeg mig forpligtet til at minde om kampen for børnene.