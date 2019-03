Start på tredje fynske motorvejsspor

Arbejdet med bygningen af næste etape af det tredje fynske motorvejsspor forventes at starte om få uger på strækningen Odense V - Nr. Åby. Det er rigtig godt for Fyn og hele Danmark. Det er resultatet af godt fynsk samarbejde. Vi skal nu kæmpe for at få etapen Odense V syd om Odense frem til Svendborgmotorvejen med på finansloven. Der er hårdt brug for det. Det viser de mange kødannelser på motorvejen med al tydelighed. Og på baggrund af den positive udvikling på Fyn med vækst og arbejdspladser, herunder f.eks. nybyggeri ved motorvejen af GASA Odense og Alex Andersen, Odense, så er der også hårdt brug for en ekstra til/frakørselsrampe ved det nyt erhvervsområde ved Odense V.

Det vil vi kæmpe for at få på plads snarest muligt. Der er brug for det nu med flere hundrede lastbiler dagligt, alene fra GASA Odense. Tak for et godt fynsk erhvervsmøde. Det styrker Fyn.