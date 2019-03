Michelin-stjernerne kom ikke til Odense, Tour de France kom ikke til Odense, letbanen kommer ikke til Odense foreløbig. Der er ikke noget at sige til, at borgmester Peter Rahbæk Juel hænger noget med skuffen for tiden. Er det mon en sammensværgelse mod ham og byen? Eller er der bare ved at gå for meget storby i den i Odense?

Jeg tror ikke, at en sang i byrådet hjælper denne gang.