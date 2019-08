Læserbrev: Med Trumps aflysning af besøget i Danmark føler vi dybt og inderligt med Karsten Hønge. For hvad skal han nu bruge sin dyrebare tid og kræfter på? Det kunne måske være, at han for en gangs skyld skulle foretage sig noget fornuftigt til gavn for lille Danmark. Der er hårdt brug for troværdige politikere.