Stå ved dine meninger - selv om det koster

Læserbrev: Et meget spændende indlæg i Fyens Stiftstidende den 19. juli fra redaktionschef Peter Hagmund, hvor han citerer gamle Molière. Jeg fristes provokatorisk til at sige: kan man blive redaktionschef, hvis man selv efterlever det?

Men som PH siger, man skal stå oprejst i modvind med sine meningers mod og med sin selvfølelse i behold, ellers hører man op med at være menneske. Jeg kan sige, her i mit sene efterår af mit liv, at det så sandelig har sin pris at stå ved sine meningers mod. De fleste virksomhedsejere ved jo godt, at hvis alle stryger ham ned af ryggen og bekræfter ham i alt, ja så sker der ikke meget udvikling i den virksomhed.

Når man selv oplever i en forening, at der er et medlem, som omgås sandheden lemfældigt i en kreativ bogføring, så er det jo ikke sådan, at de andre medlemmer synes, at det er godt arbejde, når vedkommende får en fængselsdom. Nej, så er det, det var ham, der fik hende/ham ned at ligge. Man bliver ligefrem taget til foragt, fordi man beskytter det samfund, man selv er en del af.

Eller i en anden forening, hvor man bestemt ikke ønsker, at der kommer flere end de sædvanlige fem-seks stykker til den årlige generalforsamling, og man i sin bedste vilje foreslår, at vi kunne jo sende en sms til medlemmerne, så vi få lidt mere dynamik i foreningen, men så siger foreningsledelsen, at det går ikke, for så bryder deres telefonnet sammen i en krisesituation.

Ønsker man at være medlem af denne forening? Nej, vel? Det har store omkostninger at være ved sine meningers mod. Jeg vil ligefrem påstå, at det er grundlæggende, at vi står ved vores meningers mod, ellers skrider hele vores demokrati, banen bliver åbnet for diktatorer og personer med dysfunktionel personlighedsstruktur.