Sprogforbistring: Den engelske syge blandt journalister og politikere

Danmark er blevet en nation af tænkere. Nu er der ikke længere nogen, der tror eller mener noget. Nej, nu "tænker" man. Journalister spørger ikke mere om folks holdninger til dette og hint - de spørger konsekvent: "hvad tænker du om det?"

Al denne tænkning imponerer mig ganske. Tænk, hvor meget der tænkes. Selv magter jeg ikke at følge med i den megen tænkning. Mit beskedne intellekt kan slet ikke klare det, så jeg må fortsat nøjes med at mene eller tro noget - og det rækker jo ikke ret langt midt i al tænkningen, vel?

Den engelske syge indskrænker sig ikke kun til tænkningen. Nu opdager man ikke længere et problem, analyserer det og finder på en løsning - det går slet ikke. Nu adresserer man problemet.

Det er fortrinsvis politikere og andre beslutningstagere, der endnu anvender begrebet. Og man ser selvhøjtideligheden lyse ud af deres ansigter, når de er i gang med deres adressering.

Men fortvivl ikke, begrebet er langsomt ved at sive ned gennem befolkningen, som der jo sker med stort set alle naragtigheder. I Skat og andre steder må man have adresseret problemerne gennem mange år - for man må da kigge efter i vejviseren efter de mange milliarder, der er forsvundet.

For menigmand er der dog stadig håb. Tænk hvis vi stadig kan nøjes med at adressere et enkelt postkort i ny og næ.

Et af de mest åbenlyse eksempler på den engelske syge er anvendelsen af hans og sin. Det er der efterhånden ikke mange, der kan finde ud af. Værst er det hos journalister og studieværter - og de er jo hyppigt normdannere.

For selv de mest kendte i ovennævnte brancher giver det øjensynlig mening af følge følgende eksempel på nonsens, der i gamle dag skulle tjene som advarsel mod forkert brug af de nævnte begreber. Eksemplet lyder: "Han tog hans hat og gik hans vej". Den variant ser man stort set hver dag på tv og i avisen.

I gamle dage havde man styr på begreberne. Således skrev man i sin tid om Harald Blåtands endeligt: "Harald var gået afsides for at løse bukser, da blev han skudt således op i sin røv, at pilen for ud af hans mund".

Se det er jo korrekt - og samtidig en dækkende beskrivelse af et baghold - ikke sandt? Med den moderne anvendelse af hans og sin ville det have lydt således: "Da blev han skudt således op i hans røv, at pilen for ud af hans mund".

Mit simple spørgsmål er nu dette: Hvis røv?