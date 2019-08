Sprog: Jeg lå mig ned, og så lagde jeg på sengen

Læserbrev: I nogle - og især i unge - ører lyder ovenstående måske ikke forkert, for der er en tendens i dagens danske sprogbrug til ikke at skelne mellem "ligge" og "lægge." Eller rettere sagt, så bruges den ene form om det hele. "Jeg ligger på sengen," hvilket jo er korrekt sprogbrug, og "jeg ligger det lige her," hvilket er forkert sprogbrug. I den passive form bøjes ordet ligge: "Jeg ligger, jeg lå, jeg har ligget." I den aktive form bøjes ordet lægge: "Jeg lægger, jeg lagde, og jeg har lagt."

Måske er det blot kvababbelser fra en gammel mand, der samtidig lider under at have et godt sprogøre. Selv journalister kan ikke kende forskel på aktiv og passiv, for jeg bemærker det ofte både på tv og i aviserne. Måske er det ikke så vigtigt, så længe betydningen af sætningen er klar, men som med alt andet, så er det betydningsbærende aspekt ikke nok, det er kun den ene del. Den anden del handler om æstetik og skønheden i sproget. Dansk er et smukt sprog, og vi bør værne om det, og ja, ja, ja - jeg ved det godt, sproget er under konstant forvandling, og jeg er bare en sur, gammel mand, der må acceptere denne forvandling. Men så længe jeg kan slæbe mig hen til tasterne, vil jeg med næb og klør (og nej jeg er ikke en fugl - men det er en metafor!) kæmpe for, at vi modarbejder denne sprogets devaluering.

Jeg ved også, at dette ikke er en ny debat, for den har nok eksisteret lige så længe, som den ene generation har afløst den anden. Men jeg tror næppe, at det ved tidligere generationsskift har været sådan, at vi gamle nærmest ikke kan forstå det, de unge taler om. Jeg har oplevet det flere gang under min færden i byens gader. Det sker ret ofte, at jeg går bag et par teenagere og lytter til deres tale, og det lyder som volapyk eller kaudervælsk, (to ord der ikke blot er et udtryk for et uforståeligt sprog, men faktisk tidligere har været kunstsprog, det første blev skabt af den katolske præst Johann Martin Schleyer i 1879, og det andet, der tidligere blev talt i Schweitz i byen Chur, og som var benævnt det vælske sprog.)

Men ved nærmere eftertanke er der nok en god mening i, at vi gamle ikke kan forstå de unges sprog. Verden ændrer sig jo nu så hurtigt på alle områder, at det nærmest er umuligt at følge med. Det er nok bedre at blive i min egen forståelsessfære, for der er grænser for, hvor meget min gamle hjerne kan kapere.

Nu vil jeg sætte en DVD på med Poul Reumert og Clara Pontoppidan for at nyde det formfuldendte sprog, der blev talt i mine yngre dage. Benene op på skamlen, stolen tilbage, te på kanden og så ligger jeg bare her og nyder filmen.