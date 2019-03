Sprog. Hvad er det nu, det hedder?

Læserbrev: Dette indlæg skulle egentlig dreje sig om øh ... det danske sprog, men så kom jeg til at tænke på øh, hvad er det nu, det hedder? Fremmed sprog, for det er åbenbart et, hvad er det nu, det hedder? Universalt problem, at vi gentager overflødige vendinger i det uendelige.

Men mit øh ... budskab, er dog det samme. Nemlig at vi alle burde begrænse den slags, til et øh absolut minimum. Det kan tilmed gøres meget let. Blot bed en af dine nærmeste om at ringe med en, hvad er det nu, det hedder? Klokke, slå i bordet eller afbryde dig, hver gang du gentager en overflødig vending. Så bliver du hurtigt bevidst om din øh, hvad er det nu, det hedder? Uvane, og så kan du selv stoppe den - hvis du vil.