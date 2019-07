Læserbrev: Jeg er målløs, når journalister den ene gang efter den anden kan finde på at kalde en velfungerende landsby for en flække - senest 20. juli i Fyens Stiftstidende om Allerup ved Odense. Hvorfor denne nedgørelse af et landsbysamfund? Efter artiklen at dømme er det en landsby med godt sammenhold og initiativer.