Læserbrev: I relation til Fyens Stiftstidendes omtale af problemer omkring parkeringskælderen under Fisketorvet kommer følgende spørgsmål: Er der loft over, hvor mange parkeringspladser, der kan sælges til private? Efterhånden som antallet af velhavere, der flytter til bymidten, stiger, kan så mange private parkeringer under Fisketorvet jo betyde, at offentlig parkering i bymidten er ikkeeksisterende. Hvordan vil storbyen Odense takle det?