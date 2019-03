Spilreklamer. Engang var Uffe Holm morsom, men nu ...

Læserbrev: Hvor er det dog tragisk at se alle de tåbelige reklamer for spil, der dukker op i tv-reklamerne på skærmen. Mest tragisk er det, at kendisser i alle afskygninger sætter deres ellers gode ry på spil for at lokke folk til at spille. Komikere som bl.a Uffe Holm fører sig frem for ussel mammon og prøver på at være sjove, men ender desværre med at fremstå som tragikomiske figurer.

Man må da håbe, at Uffe Holm ikke har for mange fans mellem ludomanerne. Før i tiden var han da en meget morsom mand, men i dag sætter han alt på spil.

Det samme kan siges om komikeren, der i skikkelse af dronning Margrethe også skal lokke spillefuglene. Indimellem ser man også helt almindelige mennesker, der fortæller om den store glæde og spænding, når de spiller. Det er så hyggeligt, synes de.

Vel er der også nogle få, der vinder, men desværre flest der taber. Reklamekampagnerne er enormt aggressive, og overskuddet hos spiludbyderne er stort, hvilket gør, at de mennesker, der hopper på limpinden, har et tilsvarende underskud. Selvfølgelig er det folks eget valg at spille på, hvad de har lyst til. Men det er direkte usmageligt at bruge kendisser og helt almindelige mennesker som lokkemad. Det ville være mere anstændigt at vise reklamerne på en mere sober måde.

Der er mange, der har et normalt forhold til spil, som kan styre det, og de skal nok finde ud af at spille på en hensigtsmæssig måde, men der er en hård kerne af spillere, som falder for lokkemaden. De ryger lige i spillegrotten og sætter hus og hjem på spil.

Italien har forbudt reklamer for spil. Det er en drastisk beslutning, i Danmark kunne man så om ikke andet begrænse alle de tåbelige reklamer for spil, så folk kan skelne mellem sjov og alvor. For i sidste ende går alt det sjove af, når regnskabet gøres op.

Nogle banker har ry for at lægge navn til hvidvask, spiludbyderne for storvask, hvor kendte fodboldspillere og komikere er med til at fylde vaskemaskinen med spillere og så sætte en kogevask i gang. Det er direkte usmageligt.