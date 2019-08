Synspunkt: Dette er et svar på 1. viceborgmester Tim Vermunds udtalelser til TV2 Fyn omkring sundhedsplejerskerne i Odense Kommune, at de, efter hans udsagn, anbefaler den kontroversielle bog "Godnat og sov godt".

Som Dansk Sygeplejeråd føler vi os nødsaget til at reagere på disse udtalelser, på baggrund af den kritik der har været i pressen af sundhedsplejerskerne i Odense Kommune.

Der skal ikke skabes tvivl om den tillid, som familierne viser sundhedsplejerskerne. Familier med behov for hjælp og vejledning kan trygt benytte sig af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats sundhedsplejersker hver dag sætter en stor ære i at udføre. De har et højt uddannelsesniveau og faglighed, og vejleder ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger og evidensbaseret viden.

Der er blandt sundhedsplejerskerne stor forståelse for og enighed om Vermunds kritik af bogen "Godnat og sov godt". Det er en bog, der strider imod den sundhedsfaglige vejledning, og den viden sundhedsplejersker har om børns tilknytning og psykiske trivsel. Der er ikke blandt sundhedsplejerskerne kendskab til, at man anbefaler denne bog. Det er ikke den generelle vejledning sundhedsplejerskerne i Odense Kommune giver.

Der er i Odense over 60 sundhedsplejersker og mere end 2200 fødsler om året i Odense. Disse anbefalinger kan ikke genkendes fra det daglige arbejde, som sundhedsplejerskerne udfører i Odense Kommune. I Odense Kommunes strategi for tidlig indsats i Børn- og Ungeforvaltningen 2018-2022 beskrives, at kommunen skal gå i dialog med familien, som sikrer, at kommunen opleves som medspiller og ikke modstander. Sundhedsplejerskerne arbejder efter Odenses vision om tidlig indsats og de afgørende første 1000 dage i et barns liv. Deres fokus er altid at sikre barnets og familiens psykiske og fysiske trivsel.

Området udvikler sig konstant, og ny viden kommer til. Denne viden skal integreres i det daglige arbejde gennem faglig udvikling. Dette sker bedst gennem dialog - en dialog, som gerne skulle være mellem de politikere, som har det overordnede ansvar for børnene i Odense Kommune og den faglige ledelse i sundhedsplejen. Hvis den dialog havde været til stede, kunne bekymringerne omkring anbefalingerne været blevet mødt.

Det ville have være ønskværdigt, hvis viceborgmesteren var gået i dialog med sundhedsplejerskerne i stedet for at henvende sig til pressen. På den måde kunne man gennem dialog rette eventuelle misforståelser. Forældrene kan trygt samarbejde og lade sig vejlede af sundhedsplejerskerne.