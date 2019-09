Sommertilbud. Høreskader med offentligt tilskud

Læserbrev: Der siges meget godt om Odenses mange festivaler og kommunens villighed til at yde økonomisk støtte disse initiativer, der skaber ekstra liv i byen. Det er dog ikke mit ærinde. Jeg er derimod bekymret for, om Odense Kommune ud over tilskud til festivalerne også har husket at budgettere med penge til at dække regningen, når borgernes arbejdsevne og livskvalitet i løbet af nogle år vil være truet alvorligt pga. af de høreskader, de pådrog sig under koncerter med for højt lydniveau.

Det er heldigvis kun et fåtal af festivalarrangementer, der er en belastning, men f.eks. de to sidste koncerter på Brandts fredag og lørdag kl. 23-24 under H.C. Andersen Festivals blev afviklet med et lydniveau, der lå langt over det acceptable. Det var umuligt at føre en samtale, se tv eller lytte til anden musik end den, der blev spillet på Amfiscenen, trods hermetisk lukkede vinduer og døre i hele vores lejlighed; og hvis man vovede sig udenfor, blev man mødt af et øresønderdøvende lydtryk.

Vi gruer for den kommende festival, Generator, der uanset hvilket navn, den har været afholdt under, har slået alle rekorder i uacceptabelt lydniveau.

Når man bor midt i byen, har man frasagt sig "skovens dybe stille ro", men det mindste, man må kunne forvente, er, at der føres kontrol med, hvor højt der spilles i det offentlige rum, og om gældende regler overholdes.