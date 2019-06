Sommertid. Hvem skal rydde op efter os på strandene?

Palle Reimer, Slotsgade 17, Nyborg

Vi har i mange år oplevet affald i vores skove (skovsvin). Vi oplever det samme på vores strande.

Jeg mener at de unge mennesker, som råber om miljø osv., burde tage sig i nakken og prøve at være med til, at vi undgår svineriet.

Når jeg nævner de unge mennesker skyldes det, at vi hvert eneste år til festivals dagene efter ser, hvordan disse unge deltagere aflevere en kæmpe svinesti. Jeg synes, der der skal indføres en større straf for evt. svineri.

Unge mennesker regner ikke pant på flasker for noget, derfor havner disse ofte i naturen. Så der skal sættes ind over for dette svineri. Endvidere skal der også sættes ind overfor skibs-trafikken, der også bare hælder affald over bord.