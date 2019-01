Solceller. Grøn strøm ikke velset i Danmark

Endnu en forringelse af økonomien i solcelleanlæg. Jeg har fået en skrivelse fra Energinet, at nu skal jeg overgå til afregning time for time. Det kalder man flexafregning. Det vil sige, at jeg ikke længere kan lagre min el-energi, som var guleroden, som skulle få folk til at investere i solcelleenergi.

Ligeledes var betalingen så 21 øre pr. kWh, som vi selv brugte - den er senere fordoblet til 42 øre, selvom energien ikke har været udenfor matriklen.

Nu kommer vi til at betale fuld pris for den forbrugte energi, også selvom den ikke har været uden for matriklen. Vi kan heller ikke få oplyst, hvad den overskydende el bliver afregnet med, da det er spotmarkedsprisen, som ligger til grund. Spotmarkedsprisen inkluderer også el produceret på basis af kul, brunkul, men også af el produceret på basis af atomkraft og olie samt gas. Så grøn strøm er ikke velset i Danmark.

I det hele taget er Danmark ikke det grønne foregangsland, som vi gerne vil bryste os af. Når så tillige Energi Fyn stjæler en del af min overskudsproduktion ved ikke at afregne den fulde overskudsproduktion, så er økonomien i anlægget ikke positiv.

Energi Fyn vil ikke fremsende en opgørelse af mit forbrug/salg for 2018. Hvor er bestyrelsen? Hvor er repræsentantskabet?

Nå, det er ikke anderledes end det var i EFFLA. Inkompetente bestyrelser og repræsentanter. Jeg har selv erfaret det. Aldrig mere hopper jeg på politikernes løfter. Det er bondefangeri af værste skuffe.

Det er også helt grotesk, at der sidder en energiminister, der ikke aner en hylende fis om energi, eller hvordan de forskellige energiproducenter spiller sammen. Her tænker jeg især sol og vind. Ligeledes el produktion i relation til forbrug med hensyntagen til årstiderne.