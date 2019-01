Solceller. Den limpind hopper vi ikke på igen

19. december 2018 dumpede der endnu et bevis på, at politikerløfter kan man ikke stole på i min postkasse.

I 2012 investerede jeg i et solcelleanlæg i tillid til, at den daværende energiministers løfte om en 40-års gyldighedsperiode for afregningsformen (årsafregning) stod til troende.

Ministeren fik åbenbart hurtigt kolde fødder, så aftalen blev ret hurtigt ændret til, at ordningen kun skulle gælde for en 20-års periode.

Så kom så det nævnte brev fra Energinet om, at jeg nu skal overgå til afregning time for time, hvilket er en kraftig forringelse af den ordning, jeg og ca. 80.000 andre naive sjæle investerede vore spareskillinger i.

Det lød også næsten for godt til at være sandt, at vi kunne medvirke til at nedbringe CO2-udledningen, samtidig med at vi kunne gavne egen økonomi i 40 år.

At aftalen så bliver kraftig forringet efter kun seks år er nu alligevel temmelig overraskende og kan kun bidrage til endnu mere skepsis over for politikernes løfter.

Jeg tror, vi er temmelig mange knap så lykkelige solcelleejere, der ikke ryger på en lignende limpind igen.