Søvnmangel. Ryk skoledagen frem

Læserbrev: Jeg er træt hver morgen, og efter skole er jeg bare helt smadret. Jeg har læst i nogle undersøgelser, at det ikke er sundt for børn, hvis ikke de får 10 timers søvn. Nogle gange om morgenen gider jeg ikke engang stå op inden skolen, men jeg skal jo af sted.

Jeg har også oplevet, at jeg ikke er så meget sammen med mine venner, som jeg var før, fordi vi først har fri 14.40. Jeg ved, at lærerne synes, at det er irriterende, at der er meget larm i de to-tre sidste timer, men det er fordi, at skoledagene simpelt hen er for lange. Det kan godt være, at lærerne siger, at vi får meget bevægelse, men jeg synes ikke, at det er nok. Jeg ved ikke, om andre klasser er aktive i frikvartererne, eller om de bare sidder med mobilen i stedet. Jeg tror specielt, at det er hårdt for dem.

Jeg synes, at man skulle man skulle lave skolereformen om, så man skulle møde kl. 10 og så havde man fri kl 16.30, fordi så fik man nok tid til at sove. Også er man heller ikke så træt i de to sidste timer.