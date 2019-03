Sørgeligt samfund

Hvor er det dog sørgeligt, at det er kommet så vidt, at der kan gå op til fem uger, før ældre mennesker kan få gjort rent. Det er ikke det samfund, som jeg har kæmpet for i mit voksenliv.

Egoismen har sejret ad helvede til. Hvornår er der en regering, der sørger for, at der er penge nok til kommunerne, så de ældre kan få en anstændig ældrepleje?

Vi skal løfte i samlet flok, og de bredeste skuldre skal bære mest. Sådan var det en gang, men sådan er det ikke mere. Jeg er hamrende skuffet over, at de ældre bliver behandlet, som de gør. Men ingen vil blande sig, det er de andre, der skal kæmpe kampene, så bliver der nok noget til mig, for jeg skulle jo nødigt fyres, hvis chefen finder ud af, at jeg er kritisk. Et læserbrev om det? Uhada nej, det kunne jo skade min position, ham fjolset (mig) skriver jo nok et læserbrev, så er jeg jo fri for det.