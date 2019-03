Socialrådgivning. Mennesker skal beskyttes, ikke udnyttes

Der skal indføres en autorisationsordning for socialrådgivere, og det haster. Der findes hæderlige, engagerede, private socialrådgivere, som hjælper mennesker, der er fanget i et modvilligt system. Men der kommer desværre flere og flere eksempler på nogle, som udnytter andre menneskers problemer og misbruger deres tillid.

Hvis det sociale system var styret af socialfaglighed og respekt for borgernes retssikkerhed, ville der ikke være behov for private socialrådgivere og professionelle bisiddere og partsrepræsentanter. Systemet skal være der for at hjælpe mennesker, men mange borgere oplever, at de skal kæmpe mod systemet for at opnå deres rettigheder.

Socialfagligheden er desværre faldet i kløerne på økonomi og kynisme. Trist tilbageskridt. Men når det nu er sådan, skal vi indføre en autorisationsordning for socialrådgivere på samme måde som f.eks. psykologer. De skal have uddannelse, tilstrækkelig erfaring, efteruddannelse, godkendelse af myndigheder, og de skal være underlagt regler, etiske principper og tilsyn.

Mennesker skal beskyttes og hjælpes, når de er i vanskeligheder, ikke udnyttes.