Socialdemokratisk vælgerbedrag: Ingen penge til E20

I et helt nyt svar fra Transportministeriet fremgår det, at Socialdemokratiets infrastrukturplan er underfinansieret med op mod 56,5 mia. kroner. Dermed får er udvidelse af E20 syd om Odense meget lange udsigter, hvis Socialdemokratiet skulle komme til magten efter det kommende folketingsvalg. Socialdemokratiets pengekasse er tom.

Socialdemokratiet turnerer ellers for tiden rundt med budskabet om, at de vil udvide E20 syd om Odense. Sandheden er blot, at Socialdemokratiet ikke har afsat de penge, der er nødvendige for fx at investere i udvidelsen af E20. For når man som Socialdemokratiet hellere vil investere i togfondsprojekter rundt om i landet, og når man som Socialdemokratiet har afsat nul kroner ekstra til infrastrukturen frem mod 2025, så er pengene til nye vejprojekter knappe.

Socialdemokratiet er derfor i gang med en ordentlig omgang vælgerbedrag. Det har vi set før. Socialdemokratiet stiller danskerne noget i udsigt før et valg, men kan ikke levere på det efter et valg. Det er dybt bekymrende. For en udvidelse af E20 syd om Odense er alt for vigtigt til tomme løfter og lette løsninger.

Regeringen har allerede - med Venstre i spidsen - igangsat en udvidelse af E20 mellem Nr. Aaby og Odense V. Det er tiltrængt, fordi fynboerne alt for holder ofte i kø. Med udvidelsen vil en pendler, der hver dag kører på strækningen i myldretiden, kunne se frem til at spare 28 timer i trafikken om året. Tid man i stedet kan bruge på familien. Jeg har naturligvis større ambitioner for Fyn. Derfor kæmper jeg for, at vi får udvidet E20 syd om Odense, så vi også får gjort noget ved trængslen dér. Det er der brug for. Får vi udvidet motorvejen syd om Odense, vil danskerne kunne se frem til at spare over 200.000 timer i trafikken om året.

I modsætning til Socialdemokratiet kan Venstre investere i vores vejnet. For i Venstre har vi afsat mere end 20 mia. kroner til et løft af de offentlige investeringer frem mod 2025. Socialdemokratiet har afsat nul kroner ekstra.

Og modsat Socialdemokratiet ønsker vi ikke at investere i togfondsprojekter, som der ikke er penge til eller ønsker om. Dermed har vi flere penge end Socialdemokratiet til at investere i vores veje. Penge til fx at udvide E20 syd om Odense. Det kæmper jeg for.