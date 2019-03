Socialdemokratisk fup: Der er ikke råd til ny midtjysk motorvej

Motorvej: For lidt over en måned siden fremlagde Socialdemokratiet en infrastrukturplan under overskriften "Danmark skal have en ny langsigtet infrastrukturplan". Socialdemokratiet skriver i planen, at de vil bruge 70 mia. kr. på nye projekter, og at de herunder vil anlægge en ny midtjysk motorvej.

Faktum er bare, at Socialdemokratiet kan ende med at mangle op mod 56,5 mia. kr. til at gennemføre deres infrastrukturplan. Det viser nye tal fra Transportministeriet. Det kan derfor vise sig at blive umuligt for Socialdemokratiet at igangsætte projektet om en ny midtjysk motorvej. Det skyldes bl.a., at Socialdemokratiet hellere vil bruge penge på at igangsætte Togfondsprojekter, som der er ikke er brug for. De har altså taget munden for fuld og lovet vælgerne noget, som de ikke kan holde.

Socialdemokratiets infrastrukturplan går med andre ord ikke op, og der er derfor lagt op til en ordentlig omgang socialdemokratisk vælgerbedrag.

I Venstre kæmper vi for at få prioriteret en ny midtjysk motorvej. Det er også derfor, at projektet er nævnt i regeringsgrundlaget. For projektet vil skabe ny mobilitet i Midt-, Vest- og Sydjylland, og det kan være med til at aflaste østjyske motorvej E45.

I modsætning til Socialdemokratiet har vi i Venstre mulighed for at investere i vores vejnet. Vi har afsat mere end 20 mia. kr. til at løfte de offentlige investeringer frem mod 2025. Socialdemokratiet har ikke afsat noget i deres 2025-plan. Tilbage står spørgsmålet: Hvilke andre projekter er Socialdemokratiet klar til at droppe, hvis pengene skal gå op? For underskuddet på op mod 56,5 mia. kr. skal dækkes på den ene eller anden måde.