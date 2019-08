Socialdemokratiet og Trump

Læserbrev: Nu må man håbe, den socialdemokratiske regering følger den tyske regerings afvisning af Donald Trumps ønske om militær tilstedeværelse i Hormuzstrædet. Og følger den tyske opfordring til nedtrapning og diplomati. Underligt, Socialdemokratiet ikke ser det spil, Donald Trump opfører i Mellemøsten til fordel for den amerikanske våbenindustri. At partiet Venstre opfordrer til militær aktion er ikke nyt, det har vi set før, men det kan vel i dette tilfælde føres tilbage til solide økonomiske venner i partiets støttekreds. Om nogen må Socialdemokratiet da lære af historien? Man kan efterhånden have sine tvivl. Løkke havde måske ret: en SV-regering?