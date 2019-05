Smalle gader og veje

Der hersker ingen tvivl i mit sind. Jeg går ind for den frie bevægelighed i Europa. Siden vores indtræden i Fællesmarkedet i 1973, efterfølgende EF og nu EU, har en stadig mere fri bevægelighed af vare, tjensteydelser og personer været med at skabe den velstand vi i dag ridder på ryggen af.

Alene værdien af den danske eksport til de øvrige EU lande er enorm. Mere end 500.000 danske arbejdspladser er afhængige af vores eksport til de øvrige EU lande, og dets mere end 500 mio. indbyggere.

Lad os antage, at Danmark fulgte briternes eksempel, og meldte os ud af verdens største og mest succesfulde frihandelsområde. Hvad ville det så have af konsekvenser for vores land og vores økonomi?

Vores BNP ville falde med cirka 6 pct. og vores købekraft ville blive forringet med mere end 57 mia. kroner, hvilket omsat til almindelig dansk ville betyde færre arbejdspladser og mindre i lønningsposen til det arbejdende folk. Med andre ord væsentlig mindre velfærd.

Derfor er i befolkningens opbakning til fortsat dansk EU medlemskab heldigvis historisk høj. Vi danskere ved, at det som lille land er dumt at stå uden for døren. Det er noget store lande i langt højere grad bedre kan, fordi de har musklerne og økonomien til enegang.

Det har derfor meget høj prioritet for mig, at vi fremtidssikrer fortsat dansk medlemskab af EU. Vi har med briternes snarlige exit set, at intet er sikkert. Populister kan desværre meget hurtigt vende en folkestemning til noget grimt, hvis bagsiden af medaljen ruster.

Danmark har været en del af Schengen-aftalen siden 2001. Aftalen sikrer en indre fri bevægelighed blandt alle de europæiske Schengenlande. Her er eks. Norge med, men Rumænien og Bulgarien er ikke med. Ideen er at holde det indre åbnet og det ydre lukket. Lidt ligesom i vort hus. Alle døre inde i huset er åbne på nær hoved- og kælderdøren, der er låst.

Udfordringen med Schengen har imidliertid været, at kælderdøren har stået pivåben. Derfor indførte Venstreregeringen kort tid efter vores tiltrædelse en midlertidig grænsekontrol, som med jævne mellemrum skal forlænges.

Vi politikere har en nemlig en pligt til at sikre vort lands grænser. Hvis grænsen overtrædes af illigale migranter og kriminelle, så skal vi handle. Hvis ikke vi gør dette, svigter vi den tillid som befolkningen har vist os. Og vi har set hvordan straffen kan komme hårdt tilbage fra befolkningen, når politikerne glemmer deres forpligtelser. Det så vi bl.a. ved Brexit i Storbritannien.

Derfor skal Danmark gå forrest i EU med reformering af Schengenaftalen, sammen med andre Schengenlande, som Tyskland og Østrig, der også oplever medaljens bagside. Reglerne for hvornår et medlemsland kan etablere grænsekontrol, skal gøres mere fleksible og tidssvarende, så vi lettere kan etablere grænsekontrol både ind og ud af landet.

Det skal ikke være det enkelte Schengenland, der skal stå med hatten i hånden og bede om midlertidig grænsekontrol. Det må og skal være det enkelte land, der afgører sikkerheds og trusselniveauet ved dets grænse. Dette skal være udgangspunktet for en ændring af Schengenreglerne.

Hvis ikke vi tager den trussel, som pivåbne grænser skaber alvorligt, så vil eftertiden straffe os hårdt. Det vil være en trussel mod den største europæiske succes, EU.