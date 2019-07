Læserbrev: I tidligere år har fritidsfiskere, som også har jagttegn, kunnet være med til at regulere skarven. Hvis man har en tilladelse fra bierhversfiskeren, som kan få en tilladelse til at regulere skarven, inden for en kilometers omkreds af bundgarnspladsen på Seden Strand.

Som noget helt nyt i år fortæller Lars Erlandsen Brun fra Naturstyrelsen, at han har besluttet, at det ikke længere kan tillades fritidsfiskere en regulering. Det vil sige, at det kun er en fisker til regulering. Denne afgørelse kan ikke ankes. Den sidste mulighed kan være Miljøministeriet.