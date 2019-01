Slankekure: Tykke danskere

Aldrig har der været så mange overvægtige i Danmark som nu, og aldrig har der været så mange bøger om, hvor nemt det er at tabe sig. Hvordan hænger det mon sammen?

Efter 30 års arbejde med vægtklienter tror jeg, forklaringen ligger i, at motivation for at tabe sig slipper for hurtigt op. Og det gør den af to grunde. Den første er, at de kalorielette diæter, som næsten alle bøger anbefaler, giver et hurtigt frem for et stabilt vægttab. Dermed bliver "dagens vægttab" den bærende motivationsfaktor - og for mange tillige det styrende humørbarometer.

Men vægttabet stopper jo en dag, og hvad sker der så med motivationen? Ja, den aftager selvfølgelig, ganske som det også sker for idrætsfolk, når de alene skal kæmpe for at bevare status quo. I en undersøgelse af ph.d.-studerende Mette Kildevæld Simonsen viser det sig da også, at næsten 19 ud af 20, som påbegynder en slankekur, tager på igen, når de ikke længere orker at følge kuren. Altså, når motivationen er sluppet op.

I min nye bog "Lær at spise mindre" foreslår jeg derfor, at man flytter fokus fra den nye kropsvægt til etableringen af de nye spise- og/eller motionsvaner. Ens succes, og dermed motivation, er således intakt, så længe disse nye vaner fastholdes - uanset hvad personvægten viser.

Jeg foreslår tillige, at man glemmer alt om traditionelle "slankekure", for de er den anden grund til, at det oftest går galt. De anbefaler nemlig et spise- og motionsmønster, der er vidt forskelligt fra det, de overvægtige har. Succes med den slags kure forudsætter derfor, at de overvægtige er på "kur" dagen lang, fysisk såvel som mentalt, og det er lige præcis dét, de ikke orker.

Et varigt vægttab er derfor afhængigt af, at man fokuserer på nogle få, overskuelige spise- eller motionsvaner ad gangen og holder det fokus, indtil disse vaner er blevet lige så indgroede som dem, de afløste. Først da er det tid til at se på vægten - eller i spejlet - og derpå beslutte, om man skal ændre på flere kaloriebesparende eller -forbrændende vaner, eller blot glæde sig over det nye spejlbillede.

Held og lykke med vægttabs-nytårsforsættet.