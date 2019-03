Slagterier. Skal vi acceptere Danish Crowns ageren?

Jeg har det svært ved at se meningen med de danske svineproducenters måde at drive virksomhed på. For nylig skrev jeg om den uacceptable måde, som slagterierne behandler deres dyr på. Denne gang handler det om lukningen af de danske slagterier.

Man har indtil nu lukket 15 slagterier, og to mere er på vej. Mere end 6000 arbejdere har fået fyresedlen inden for de seneste år. Dette sker, fordi man fører svinene til slagtning i Tyskland. Ca. 64.000 bliver ugentligt kørt til Essen og slagtes der, og efterfølgende bliver de opskåret i Tyskland. Det siges, at man også fører danske slagtede svin til opskæring i udlandet.

I Essen bruger man udelukkende kolonnearbejde. Det vil sige, man laver aftaler med et polsk firma om levering af det antal medarbejdere, som man skal bruge, og for disse betaler man til 7,50 euro - ca. 50 kroner i timen. Man undgår feriepenge og overarbejde m.m., hvilket vil sige, at disse arbejdere får ca. 12.000 kroner om måneden.

Jeg sætter spørgsmål ved, om disse arbejdere nu også får denne reelle løn, idet man i Polen aflønner slagteriarbejder med ca. 5000 kroner om måneden.

Derfor har Danish Crown også et stort slagteri i Polen. Danish Crown slagter om året 21 millioner svin, hvoraf ca. 13 millioner bliver slagtet i udlandet. De danske landmænd sælger i stort omfang levende smågrise, hovedsageligt til Tyskland - alene i 2018 1,3 millioner smågrise, svarende til 43 procent af den danske svineproduktion. Når det sker, skyldes det, at den tyske stat giver støtte til opdrættere, som gør det urentabelt at opfodre dem herhjemme.

På trods af alt dette kan man se i Danish Crowns regnskab, at virksomheden bløder økonomisk.

De danske landmænd får en årlig støtte fra EU på ni milliarder kroner, og oveni disse betaler staten en milliard - i alt 10 milliarder. Jeg synes ikke, at Danish Crowns ageren bør accepteres af det danske samfund. Og hvad med EU, som flytter virksomheder fra vores land med støtte, hvilket også Danish Crown har benyttet sig af?