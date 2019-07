Slagsmålet med Hitler Jugend i Tinglev

De sidste par år af besættelsen var rig på oplevelser. Som så mange andre steder i landet var der indkvarteret tyske soldater hos private familier. Man kunne ikke afslå det, og en af disse soldater boede hos forældrene til min bedste ven og navnebror Bent. Han blev kaldt for Storebent og jeg for Lillebent, da han var højere og ældre end mig.

"Deres soldat" var egentlig skrædder, og vi opholdt os ofte på hans værelse, for som de fleste andre børn i Sønderjylland, så talte vi både dansk og tysk, og jeg ville gerne øve mig, for jeg havde et godt sprogøre og kunne godt lide at tale tysk.

Det er mærkeligt at vi ikke betragtede Heinrich som fjenden. Han var bare en tysker, der boede en tid hos min gode ven Storebent og han sad ofte og skar legetøj i træ til sine børn derhjemme i Tyskland. Legetøj, som han fik sendt hjem til dem til jul.

Begge mine forældre var født og opvokset i den del af Danmark, der dengang var tysk, så de talte også flydende tysk, da de havde gået i tysk skole. Da min bror og jeg manglede nyt tøj, spurgte mine forældre Heinrich om han kunne sy noget tøj til os, og jeg husker hvordan vi stod på bordet, mens Heinrich målte uden på tøjet, satte mærker med et fladt stykke grønt sæbe og satte nåle i de steder, hvor der skulle syes. Heinrich var således blevet en del af landsbysamfundet, og den eneste forskel på ham og alle andre var det faktum, at han gik i en tysk uniform og havde en riffel stående i hjørnet på sit værelse.

Vi drenge var godt klar over, hvem fjenden var, men vi bestemte selv, hvem der hørte til dem, og Heinrich var ikke en af dem. Derimod var der også en deling Hitler Jugend i landsbyen, og de tilhørte helt klart fjenden. Der foregik en mini-krig mellem disse medlemmer af Hitler Jugend og de store drenge i Tinglev, og min storebror var med, hvor det gik værst til. Jeg var for lille til at være med i selve slagsmålene, men på grund af min hurtighed kunne jeg bruges som lokkemad.

Engang fik jeg ordre på at drille gruppen af Hitler Jugend, da de kom marcherende, for at få dem til at forfølge mig ned ad en sidegade. Jeg var meget bange, men endnu mere bange for min storebror, så jeg rakte tunge af dem, da de kom marcherende i deres sorte uniformer og lange støvler. Så løb jeg hurtigt ned ad sidegaden. De fulgte efter, og snart befandt de sig i en baggård hos en af slagsbrødrenes fædre, som havde en vognmandsforretning. Der stod en anhænger med høje sider, og i denne vogn ventede alle landsbyens store drenge.

Jeg nåede selv op i vognen, og her havde vi flere kasser med breve med Elida Shampo, der var blevet for gammel, og som damefrisøren havde smidt ud. Da jeg var i sikkerhed, flåede drengene et hjørne af brevene og kastede dem som håndgranater imod Hitler Jugend. Snart hostede og harkede de, og nogle faldt om på jorden, for det var åbenbart stærkt, og vi gik heller ikke selv fri for ubehaget.

På et givet signal trak vi os alle tilbage og forsvandt i virvaret, og tilbage lå nogle meget vrede og meget syge drenge fra Det Tredie Rige. Senere hævnede de sig på min storebror ved at binde ham fast med ståltråd oppe i et træ i skoven, og vi gik længe rundt i skoven, før vi fandt ham.

Disse drenge fra Hitler Jugend var fjenden for mig sammen med en mere vag forestilling om en stor hær syd for grænsen med ham Hitler i spidsen.

Dette er andet afsnit af Bent Abkjer Hansens erindringer fra besættelsen. Første del blev bragt i går.