Slagskygger fra terroristerne

Som klart blå-orienteret generer det mig voldsomt at se personer som New Zealand-terroristen, nynazister, østtyske skinheads og lignende i pressen betegnet som højre-ekstreme.

Disse personer og deres gyselige gerninger har ingen plads på rød-blå-skalaen eller dens forlængelser ud over de sædvanlige ender, dvs. alt fra marxistisk til ultra-liberalistisk.

Deres dagsorden er en helt anden, der ikke har noget at gøre med venstre-højre skalaen. De bør rubriceres på en helt anden måde. Så kunne man dog ikke finde på en mere rammende betegnelse, så vi blå, uanset om vi er blegblå eller navyblue, ikke får slagskygger over os af disse banditters ugerninger? For selvom vi gik imod grænsen, er der ikke i den videre forlængelse den slags ugerninger.