Renæssancehavnen:

"Undgå faldulykker for din skraldemand"

"Husk lys ved skraldespandene fra kl. 6 morgen"

Sådan en besked fandt vi hæftet på vores skraldespande, som vi sætter ud til tømning på Paludan Müllers Plads i Renæssancehavnen hver anden uge.

Her står det klart og tydelig at læse, at skraldemændene ikke synes, at der er lys nok i Renæssancehavnen, til at de kan tømme skraldespandene uden fare for at komme til skade. Skraldemændene skal selvfølgelig arbejde under ansvarlige forhold, det siger sig selv.

Paludan Müllers Plads i Renæssancehavnen er et kommunalt byrum, og det er et kommunalt anliggende at sørge for, at belysningen i det offentlige byrum er ansvarligt.

Vi borgere har ikke tilladelse til at sætte gadebelysning op i et offentligt byrum, ej heller er det vores ansvar at bekoste en sådan belysning.

Tegnestuen, som er ansvarlig for fadæsen med støj fra brosten i Renæssancehavnen, er også ansvarlig for fadæsen med manglende belysning.

Kommunen gjorde klogt i at undgå at arbejde med selv samme tegnestue i fremtiden. Alt andet ville være den rene Molbohistorie. Tegnestuen har tydeligt vist, at den ikke har magtet sin opgave.

Jeg henvender mig hermed til kommunen for at få løst belysningsproblemet i Renæssancehavnen.