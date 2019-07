Skræmmekampagne glemmer øko-gift

Læserbrev: Helle Raun-Andersen er igen ude med advarsler imod pesticider og forsøger at koble deres tilstedeværelse til adhd-score i en ny artikel, som Fyens Stiftstidende skriver om 9. juli. Løsningen er ifølge Raun-Andersen at spise økologisk for at undgå chlorpyrifos og pyrethroider.

Førstnævnte har været forbudt i Danmark i mindst 10 år, så bare du spiser dansk, er det ikke et problem. Sidstnævnte er et stof i familie med det endnu giftigere pyrethrin, der sjovt nok er et af de eneste godkendte insekt-nervegifte, der må anvendes i økologi - og som desuden også anvendes i f.eks. produkter i mod hovedlus, lus og lopper hos husdyr, fluesprays til indendørs brug og i mod kakkerlakker. Også i Danmark.

Så at købe økologisk er ingen garanti imod denne type stoffer. Det er simpelthen falsk tryghed, og det er mig en gåde, at Raun-Andersen og journalisten glemmer denne viden. Særligt da jeg gjorde dem opmærksomme på det, inden artiklen gik i trykken.