Skræm ikke borgerne unødigt - minister misinformerer

Jeg har bemærket, at nogle folketingskandidater forsøger at køre kampagne på at skræmme fynboerne med truende lægemangel. F.eks. den konservative minister og folketingskandidat Mai Mercado, der i avisen onsdag den 22. maj skriver, at over 100.000 danskere ikke har deres egen læge.

Det er korrekt, at der er over 100.000 danskere, der lægebetjenes i en udbuds- eller regionsklinik. Men alle borgere i Danmark har adgang til en praktiserende læge, der er speciallæge i almen medicin.

Og der er ingen borgere på Fyn, der har lægebetjening i en udbuds- eller regionsklinik. Alle borgere på Fyn har rent faktisk deres "egen" læge. Nu kan det være, det er, fordi Mai Mercado bor på Frederiksberg, at hun ikke kender den fynske virkelighed specielt godt. For sagen er, at Fyn har noget nær landets bedste lægedækning.

Ukendskab til Fyn fritager imidlertid ikke Mai Mercado for pligten til at tale sandt. Når hun skriver, at 70 procent af lægerne i Svendborg har lukket for tilgang, er det ikke sandt. Pr. 1/5 havde 4 ud af 19 praksis i Svendborg kommune lukket for tilgang. Det er 21 procent og ikke 70 procent. Og det betyder, at borgerne i Svendborg har 15 åbne lægepraksis at vælge imellem.

Ifølge Mai Mercado er 20 procent af lægerne i Kerteminde over 65 år. Nu behøver det jo ikke at være et problem, at læger, der er over pensionsalderen, fortsat tager en tørn på arbejdsmarkedet. Det er vel faktisk noget, vi som samfund værdsætter?

Og ifølge mine tal fra regionen er det 2 læger ud af 15 i Kerteminde kommune, der er over 65 år. Det er 13 procent, ikke 20 procent. I øvrigt har samtlige 8 praksis i Kerteminde kommune åbent for tilgang af patienter. Så der er god lægedækning og helt frit valg af læge i Kerteminde.

Der er på landsplan mangel på praktiserende læger, og det er en god idé at uddanne flere. Det er jeg helt enig i. Med færre firkantede regler og lovgivningsmæssige benspænd fra Christiansborgs side ville det i øvrigt være lettere for regionerne også fremadrettet at sikre en god lægedækning i hele Danmark.

Men lad nu være med at skræmme fynboerne med lægemangel, når sandheden er, at Fyn faktisk har en ganske god lægedækning.