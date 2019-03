Skovkirkegården på Heden i Odense, en grim oplevelse

Den 13. marts 2019 ved middagstid var vi på kirkegården for at se til mine forældres gravsted. Vi var lidt i tvivl om, vi skulle begynde at tage gran af, derfor gik vi en tur for at se, om kirkegården var begyndt. Turen tog ca. 5-10 min, da det regnede.

Da vi kom tilbage, var højre forrude i bilen knust og handskerummet tømt. Vi tog straks kontakt til politiet, hvor en flink betjent skrev rapport, men ikke videre. Da vi kom hjem, ringede vi til kirkegårdskontoret, som pænt sagde tak. Derefter ringede vi til gartneren, som fortalte, at personalet ikke tør påtale noget, da de er blevet truet på Korsløkke Kirkegård.

Er det virkeligt blevet sådan, at man ikke kan sætte sig på en bænk og mindes eller ordne graven uden at føle sig utryg, det er slet ikke rart, og jeg tror ikke, jeg tager på kirkegården alene mere.