Skovfond går galt i byen

I et nyt udspil foreslår socialdemokratiet en statslig skovfond, der skal gøre godt for klimaet og ikke mindst den grønne samvittighed. Borgere og virksomheder skal kunne købe aflad for egen CO2-udledning ved at indbetale til fonden, som så sørger for at plante træer, der trække CO2-udledningen ned.Men staten planter i forvejen skov for skatteborgernes penge. Med det her forslag beder S reelt om to gange betaling for det samme. Jeg mener principielt ikke, at det er statens opgave så direkte at afhjælpe dårlig klimasamvittighed via skovrejsning. I stedet burde Socialdemokratiet tilslutte sig Liberal Alliances forslag om, at staten hurtigst muligt skal omlægge sine kommercielle interesser på statens arealer. I dag driver staten landbrug på flere tusinde hektar i konkurrence mod private aktører. Statens arealer bør snarere bruges på fri og vild natur til gavn for klimaet og biodiversiteten. Statens opgave er at levere fri og vild natur på sine arealer til borgerne.Der er uden tvivl en opgave at løse i forhold til klimaet, men det her er ikke vejen frem.

Statens egne arealer skal ind i klimakampen helt uden at kræve dobbeltbetaling fra borgerne. Og lad så regeringen gå forrest ved at skabe brede internationale aftaler, der reducerer udledningen og udvikler nye grønne løsninger. Det er langt mere effektivt end ekstra afladsbetaling i den danske statskasse.