Skoletid. Henning fik ikke realen med

Læserbrev: Jeg er årgang 1934, og tingene var heller ikke perfekte i min barn- og ungdom, men da noget ganske andet end det mine børn og ikke mindst mine børnebørn har oplevet. Hvad fagene angik, var der jo dengang ikke så mange elever, der endte på et universitet, så det var mere rettet mod almindeligt arbejde.

Og skoledagene var ikke så lange. I 1.-3. klasse 8 til 11 og 4. og 5. klasse 8 til 12. Du skulle vælge, om du ville de to år i fri mellem, som var for dem, der ville være håndværkere og arbejdere, hvor der var en del håndværksfag, men desværre ikke engelsk, som jo blev vigtigt efter befrielsen.

Ville du være noget på et kontor eller studere på universitetet, var det mellemskolens fire år, og dér var skoletiden 8 til 14. Og så var matematik delt op i matematik og regning, hvor de fleste havde mest brug for regning, hvor vi blandt andet lærte at regne med valutaer, som der jo var mange af, dér længe før euroen kom.

Efter mellemskolens fire år havde du to muligheder: Skulle du på universitet, så var det via gymnasiets tre år, men noget på et kontor, så bare den et-årige realen, hvor man på mit Schneekloths Gymnasium i realen havde fransk, men den nåede jeg ikke at få grundet mine flotte geografi-resultater - et vigtigt fag dengang, da man skulle kende kortene, for du kunne jo ikke gå på nettet og finde lande og byer.

Jeg gik for at være i klassens "overdel", men i to fag - geografi og historie, var jeg klassens bedste, og fik løbende UG - i dag et 12-tal. Jeg ville gerne i lære som skibsmægler, og kort efter fjerde mellem-eksamen var jeg med min far i mit kommende lærefirma, og prokuristen fik selvfølgelig min karakterbog at se. Han blev utrolig forbavset over mit UG i geografi, så han begyndte at forhøre mig om havne i Danmark og ude i Europa, og da jeg svarede korrekt, fik jeg tilbudt en læreplads 1. august, samme år, 1950.

Min far havde det ikke godt med, at jeg ikke fik "realen", men mig passede det fint at stoppe skoletiden, og min far var lidt bekymret i forhold til handelsskolen, men det lød med et smil fra prokuristen: "Vi skal nok få Henning i shippingafdelingen, selv om han ikke har "realen". Og så var jeg også heldig at have pæne karakterer i engelsk og tysk, så alt det der skulle bruges som skibsmæglerlærling var i orden.

Og det var spændende at være elev, for vi skulle blandt andet klarere de skibe, vi havde til lastning og losning i havnen. Klarere? Først og fremmest servicere kaptajnen og hans besætning, og dér fandt man ud af, at en hollandsk kaptajns engelsk med nederlandsk accent, og en tysker med hamburgerdialekt, det var noget ganske andet, end det vi lærte i skolen.

Noget andet var, vi også skulle ordne det med toldpapirerne, og der fandt man ud af, der var noget om københavnerviddet med, at "enhver offentlig ansat, er hjernedød", for der var nogle overtoldkontrollører, som grundet deres flotte titler og uniformer troede, de var kejsere af Kina. Ak ja, en ganske anden verden.