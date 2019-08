Skolestart. Fra tests til at tænke selv

Synspunkt: Når godt 17.000 af Odenses børn i dag siger farvel til sommerferien og starter i folkeskole, bliver de mødt af voksne, der arbejder dedikeret for at gøre dem frie og selvstændige og nogle af verdens bedste til at tænke selv, tage ansvar og handle. Det handler om at gøre børn til verdensborgere.

Når Folkeskolen skal løfte den opgave samtidig med, at børnene skal blive dygtige i fagene, er der noget andet, der sagtens kan være mindre af - her tænker jeg især på de alt for mange test, eleverne er blevet udsat for de sidste par år. De nationale test er udtryk for en kultur, hvor man forsøger at måle kvalitet med en kvantitativ målemetode, og det giver ikke mening, når folkeskolens formål er at danne og uddanne børnene til hele mennesker.

Vi står og kigger ind i en fremtid, hvor nye industrier buldrer frem samtidig med, at jordkloden nogle steder er i forfald. Det er nødvendigt, at vi med den hastige udvikling også tager mere hensyn - både til miljøet og menneskerne. Når verden forandrer sig, må vi følge med, og Odenses børn skal have et forspring. Derfor skal folkeskoleeleverne også lære mere og andet end det, der står i bøgerne og som kan måles eller vejes. De skal møde og forstå den verden, de er en del af.

Evnen til at tænke ud over sig selv, klasselokalet og skolegården ser vi for eksempel i 3.a. på Abildgårdskolen, der netop er blevet nomineret til Odenses Verdensmålspris, fordi eleverne hver tirsdag samler skrald i lokalområdet. Noget de gør, fordi de i skolen har fået bevidsthed om, de selv kan bidrage til at løse problemet med plastik i naturen. Det er netop det, vi som kommune ønsker. Nemlig at borgerne engagerer sig i at bidrage, og at vores børn vokser op og ved, at de også kan påvirke, hvordan verden omkring dem skal se ud i fremtiden.

Jeg er derfor glad for, at den nye regering også bakker op om det med ønsket om at afskaffe de nationale test for de mindste og sætte dem i bero for de ældste. Forhåbentlig kan det være med til at fjerne fokus fra facitlisterne og i stedet give mere plads til refleksion. Så vi holder fast i, at de næste generationer formår at undres, være kritiske, tage stilling, tage ansvar og handle - evner som verdensborgere besidder.

Jeg ved, at forventningens glæde er stor, når Odenses børn i dag siger farvel til sommerferien og starter i folkeskole. Klar til at kramme kammeraterne og glædes over gensynet med skolens voksne. Og der er ingen tvivl om, at det faglige udgør fundamentet i vores folkeskoler, men jeg vil gerne benytte dagen til at sætte fokus på det lige så vigtige i, at eleverne også uddannes til at være verdensborgere, med udsyn, respekt og tolerance i forhold til deres omgivelser og vores klode.

Rigtig god første skoledag til alle elever og deres forældre samt alle de voksne i vores folkeskoler.