Hvad ved de i Finansministeriet, og hvad ved vismændene i Det Økonomiske Råd om kvalitet og produktivitet i folkeskolens undervisning og dannelse? Vel ikke mere end det der kan aflæses i et regneark. Men det at holde skole er meget, meget mere end tal. Her handler det bl.a. om folkeskolens fag, livsduelighed og det, at selv den dygtigste lærer ikke altid ved, hvad hun gør.

Den seneste skolereform, som med stort ståhej blev færdiggjort i Finansministeriet i 2013 uden inddragelse af skoleforskning og praktiske skolefolk, har ifølge utallige følgeforskningsrapporter bl.a. betydet, at undervisningen er blevet mindre varieret, og at den ikke har givet en højere faglighed og et bedre børneliv.

Nu vil vismændene til at måle og veje produktiviteten i folkeskolen. Alting skal strømlines og gøres målbart, og landets skoler skal lægges ind i rigide regneark. Hertil benyttes PISA, som måler meget snævre generelle færdigheder i få fag. Det siger intet om de værdier og mål, som fremgår af folkeskolens formål og skolefagenes fælles mål. Samtidig dokumenterer uddannelsesforskere, at det snævre fokus på udvalgte målbare kompetencer har direkte negativ indflydelse på elevernes udbytte af undervisningen.

Når læreren underviser skal hun selvfølgelig vide, hvilke mål hun vil nå. Målene skal understøtte hele elevens udvikling. Om eleven har haft en god skolegang lader sig i virkeligheden først afgøre, når han eller hun bliver voksen. Kom hun ordentlig i vej? Fik han et rigt liv? Udviklede hun sig til et livsdueligt og ansvarligt menneske med styrke til at takle livets udfordringer? En bestemt undervisning eller et didaktisk greb kan se ud til at give god mening i en given situation, men afspore barnets udvikling på længere sigt. Ensidigt fokus på produktivitet eller en høj testscorer, overdreven udenadslære eller høj underholdningsværdi kan skabe sejre på kort sigt, mens resultatet på langt sigt kan blive mindreværd, overfladiskhed eller uselvstændighed, der først sætter sig negativt igennem længere fremme i livet.

Skolen drejer sig også om store oplevelser og fællesskab, glæde og sorg, håb og frygt, ansvar og omsorg, sejre og nederlag, kort sagt om alle livets aspekter. Under undervisningen ligger oceaner af læring, som unddrager sig lærerens styring, og som aldrig kan rummes i nok så velgennemtænkte målsætninger.

Som skolelærer bliver man aldrig færdig, begår ustandselig fejl og udvikler sig konstant. Den dygtige lærer i undervisningslokalet ved langt fra altid, hvad hun gør, og hvorfor hun gør det. Michael Laudrup blev engang spurgt, hvordan han bar sig ad med at spille så fremragende. Det vidste han da virkelig ikke. Når bolden rullede, agerede han lynhurtigt og intuitivt. Hvis han i situationen begyndte at tænke for meget over, hvad han gjorde, ville han aldrig kunne spille fodbold.

Overfor PISA og regneark står folkeskolens fag fortsat som hele omdrejningspunktet for undervisningen af eleverne. Skolefagene vægter både det faglige og det almendannende og tilsammen er fagene det mest dækkende udtryk for vores kultur. De giver det bredest mulige grundlag for at forstå tilværelsen og for kvalificeret personlig stillingtagen. Dermed er der også en flot sammenhæng mellem de enkelte skolefag og folkeskolens formål.

Vismændenes ubrugelige produktivitetsmåling af skolens undervisning understreger de sidste årtiers dominerende politiske og økonomiske skoleforståelse med vægt på fælles standarder for læringsudbytte, målbare kompetencer, kontraktstyring og sammenligninger af elevernes resultater. Hermed fjernes forståelsen for den fine balance og sammenhæng i undervisningen rettet mod elevernes udvikling både fagligt, socialt og personligt.