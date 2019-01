Skolen. Vi valgte folkeskolen - heldigvis

Rådmand Susanne Crawley, Det Radikale Venstre, er i søndagens udgave af Fyens Stiftstidende bekymret for udviklingen med hensyn til det dalende elevtal til folkeskolen. Det kan jeg godt forstå.

I den forbindelse har jeg ét spørgsmål, som ligger mig meget på sinde som forælder til en folkeskoleelev i 5. klasse. Med udgangspunkt i en tidligere sag, hvor en socialdemokratisk partileder også mente, at folkeskolen skulle have et løft, mens hendes egne børn - man fristes næsten til at skrive, selvfølgelig - gik i privatskole, så kunne jeg godt tænke mig at få oplyst, hvor mange af de siddende byrådspolitikere i Odense Byråd, der har børn i skolealderen, som går i privatskole - gerne med partinavn.

For mig skete der noget, som senere fik en lykkelig udgang. Jeg fik en datter i en sen alder og havde gennem tiden hørt om alle de kvaler og ulykker, der var sket, siden jeg selv i 1976 forlod folkeskolen. Børnene var i mellemtiden blevet dummere (sakket bagud, i forhold til alle de undersøgelser, der med jævne mellemrum dukker op, med skiftende regeringer), mindre sociale, dårlige til stort set alt, ubegavede, uinteresserede og alt muligt andet i den dur.

Derfor, med det i bagagen, skulle vi forældre finde ud af, hvad vi skulle vælge, når skolestart nærmede sig, for vi ville jo det bedste for vores datter. Så med alle disse forudindtagede forhold in mente mente vi, at det var bedst at få hende skrevet op til en af Odenses mange fri- og privatskoler. Så tre uger efter hendes fødsel tog vi hen på en af de fremmeste skoler i Odense. Kort før skolestart, modtog vi imidlertid et brev i en meget fin konvolut, med tryk af skole på forsiden, (vi har brevet liggende endnu, som dokumentation) og forventningsfulde åbnede vi kuverten. Det var helt sikkert med en dato for, hvornår vi skulle komme til informations-/introduktionsmøde om, hvad skolen forventede af os forældre, og hvilken disciplin skolen jo var kendt for, som man sagde. Men her blev vi forventningsfulde forældre skuffet, for et halvt år før skolestart kunne privatskolen nu meddele os, at vores datter var skrevet alt for sent op, så derfor var der ikke plads til hende. Så var gode råd, sandelig blevet dyre, for hvad så, tænkte vi? Nu skulle der handles hurtigt, så afsted det gik til de øvrige fri-/privatskoler, men der var naturligvis - med den korte tid der var til skolestart - ingen ledige pladser.Da vi bor i Bolbro, måtte vi så gå den tunge gang og se i øjnene, at hun så skulle gå på en af disse forfærdelige Folkeskoler. Men det skulle vise sig, at blive held i uheld. For hvor var det godt, har det senere vist sig, at privatskolen ikke havde plads. For alle vores fordomme blev gjort til skamme, alt det sludder og vrøvl vi havde lagt øre til, viste sig slet ikke at holde stik.

Problemet er ikke folkeskolerne som undervisningsinstitution med alle de forskelligheder, skolen og eleverne skal forholde sig til (modtageklasser, stærke og svage elever fra mange forskellige sociale lag osv.) Problemet ligger hos jer politikere. For I magter ikke at gøre noget ved vore skoler i Odense, medmindre det er noget, der har været oppe i medierne (som Paarup Skoles forfald), samt at I ikke formår at indhente tilbud på, hvad det eksempelvis koster at købe ledige lokaler, efter lærerseminariet lukkede, og som Provstegaardskolen i den grad mangler.

Så kære alle I byrødder, der har valgt folkeskolen fra til fordel for privatskolen, I har taget så grueligt fejl, ligesom som vi gjorde. Tro det eller ej, disse fremragende folkeskolelærer på min datters skole har lært dem ikke alene selvforståelse, men giver dem tillige social forståelse og engagement, færdigheder i samtlige fag, herunder musik og kulturforståelse, samt den disciplin jeg ikke troede mulig (som er et must for en gammel soldat!). Alt i alt, gode engagerede lærer, en god og arbejdsom skolebestyrelse, samt en glimrende og lyttende skoleledelse, som tager de emner op, vi forældre kommer med.