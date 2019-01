Skolen. Skolereformens fiasko

Når skolereformen ikke kan leve op til sine egne mål, er det afgørende at sikre undervisningens faglige kvalitet og et godt undervisningsmiljø for eleverne. For skoleverdenen og især de politikere og embedsmænd, som stod bag folkeskolereformen, er de indtil nu 49 rapporter og især den seneste "Statusredegørelse for folkeskolens udvikling" deprimerende læsning. Ingen af de mål politikerne fastlagde for reformen i 2013 er indfriet. Det gælder både for hvor dygtige eleverne er blevet til at læse og regne, og hvor godt de trives fagligt og socialt.

Skolereformens fiasko kunne få os i folkeskolen til at ønske en ny skolereform her i det nye år. Men nej, nej - mindre kan gøre det og sporene fra 2013 skræmmer. Et par mindre men effektive ændringer kunne tage udgangspunkt i det, der er vigtigt for elevernes faglighed og trivsel. Her er et par forslag: Skoledagen kunne afkortes med en time om dagen. De fem timer om ugen kunne deles mellem et par to-lærertimer i alle klasser og resten til at forbedre lærernes muligheder for forberedelse.

Tid til en mere målrettet undervisning af eleverne, en bedre feedback til den enkelte elev sammen med den bedre relation og nærhed mellem elever og lærere er en sikker vinder i skolen.

Den megen fokusering på målstyring, nationale test, elevplaner, portaler og hele prioriteringen af skriftlighed og bureaukrati kan ændres. Til en start kunne antallet af nationale test halveres og kravene til skriftlig afrapportering nedtrappes til fordel for to årlige samtaler mellem elever, forældre og lærere. Ikke noget nyopfundet, men noget der virker i relationen mellem mennesker.