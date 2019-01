Skolen. Folkeskolen er ikke en pølsefabrik

"Folkeskolen har brug for at blive rusket i, og folkeskolerne skal profilere sig mere, så de kan klare konkurrencen med de private skoler," skriver redaktionschef Peter Hagmund i weekendens leder.

Jeg tror ikke, der er en samfundsmæssig institution, som bliver rusket så meget og så tit som folkeskolen. Hver gang samfundet har et problem, skal skolerne gøre noget anderledes, uanset om det er fedme/alkohol eller elevers dårlige viden om geografi eller teknologi etc. Og så er reformer m.m. slet ikke nævnt.

Når Hagmund skriver, at folkeskolerne skal profilere sig - eller gøre noget ved branding må jeg minde om, at vi ikke sælger aviser og ej heller er en pølsefabrik. Folkeskolen har en fornem opgave - vi skal danne og uddanne børn. Det er i min optik (undskyld) meget finere end at sælge pølser eller aviser.

Jeg har gennem en del år som lærer set, hvordan forskellige forvaltninger og skoleledere i tiltagende grad vil "sælge" skoler, som skal profilere sig på at være mærkevare/eliteidrætsskole/skole med særlig vægt på læsning/teknologi eller andet.Der kan være masser af godt i at have et fokus - men når man sætter spot et sted, bliver der bælgmørkt rundtom. Og fri mig fra folkeskoler som forsøger at sælge sig selv på bekostning af naboskolerne. Desværre har jeg masser af skræmmeeksempler ...

Det gode lange seje træk på skolerne skal gerne gøre, at forældre i børnehaven eller på sidelinjen til fodbold snakker positivt om den lokale folkeskole - og så vælger den. Og for at blive på fodboldbanen: Vi skal nødigt derhen, at vi køber bandeplads på det lokale stadion for at reklamere for skolen. Skolen kan selvfølgelig blive bedre - og informere bedre.

Det hjælper selvfølgelig også, hvis vores politikere - lokale og nationale - prioriterer folkeskolen med penge og ved selv at have den som det naturlige valg til deres børn.

Mine kolleger knokler hver dag for at lave god og spændende undervisning, selvom der er elever, som møder om morgenen med ondt i "psyken" m.m.

Lad dem gøre det, de er bedst til - så får vi en god folkeskole.