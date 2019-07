Skoleliv. Folkeskolen bør aldrig blive et forskningslaboratorium

Kommentar: For nylig fik mine fire børn endelig sommerferie. At dømme ud fra lydniveauet på sommerferiesangen, inden de skulle hjem, er ferien vist ret tiltrængt. På min forældreintra lå sommerbrevet fra skolens ledelse. Inden sommerferien overhovedet var gået i gang, blev jeg træt; "Hvad bringer det nye skoleår?" lød en af overskrifterne. "LSP-kortlægning" var svaret.

LSP står for "Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis" og blev startet i 2015 ved hjælp af 21 millioner fra A.P. Møllerfonden. Jeg var folkeskolelærer, da programmet startede, og min kommune valgte, sammen med 12 andre kommuner, at deltage. Jeg fandt aldrig helt ud af, hvad det egentlig var, og jeg fandt heller aldrig ud af, hvad de utallige timer, jeg og mine kollegaer lagde i det, skulle bruges til. Helt igennem føltes det som spildtid. Og alt for meget af den.

Samtidig blev jeg som forælder udtrukket til at svare på spørgsmål om et af mine børns skolegang, og jeg er siden blevet ringet op to gange i løbet af de sidste tre år med de samme spørgsmål. Til efteråret takker jeg nej til at deltage, for spørgsmålene er ledende, og giver mig ikke mulighed for at svare på det, jeg reelt gerne vil svare på om folkeskolen.

Jeg er dog ikke længere lærer i folkeskolen, og derfor spurgte jeg for nyligt et par lærere fra forskellige deltagende folkeskoler: "Hvad er LSP egentlig, og hvad skal det bruges til?"

Svarene svingede fra "Det ved jeg ikke." til "Det er bare endnu en ekstraopgave." En enkelt kunne delvist forklare det, men virkede heller ikke synderlig imponeret over opgaven.

Jeg satte mig derfor og læste op på mysteriet.

LSP er dem, som har lavet "Program for forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling." Mit bedste bud er, at det er udsprunget af Folkeskolereformen, pisaundersøgelser eller lignende.

"Samlet deltager 207 skoler, 74.000 folkeskoleelever og godt 9.000 lærere, pædagoger og skoleledere. I programmet vil der bl.a. blive gennemført tre kortlægninger (spørgeskemaer) blandt alle elever, lærere, pædagoger, ledere og forældre... Formålet med kortlægningerne er, at både kommunen og den enkelte skole kan få et evidensinformeret grundlag at foretage udviklingsstrategier på samt en mulighed for at kunne se, om indsatser giver de ønskede resultater."

Samlet ca. 83.000 elever, lærere, pædagoger og ledere!

Min påstand er, at de færreste af dem ved, hvad det egentlig er, der er gang i. Det eneste der reelt sker med LSP er, at en masse mennesker bruger en masse tid på at levere data til forskere, som herefter kan tilfredsstille politikeres tørst efter (tvivlsom) dokumentation. Tid som kunne være brugt så meget bedre på undervisning og relationsarbejde.

Jeg mener, at forskning styrer folkeskolen for meget, fordi især politikere er blevet alt for optagede af dokumentation for brug af ressourcer.

Det bevirker, at fokus fjernes fra det enkelte barn og i stedet lægges på dataindsamling eller regneark. Det samme ses med nationale tests og national trivselsmåling. Fokus i folkeskolen burde ligge på mennesker, ikke forskning. Jeg frygter, at manglende ressourcer i folkeskolen får politikere til at hoppe på "evidensbaserede" hurtige løsninger, som snart viser sig at være det modsatte.

LSP er heldigvis på vej ind i sin sidste fase, men jeg forudser, at nye forskningsprojekter vil snige sig ind i folkeskolen.

Fagfolk, lige fra pædagog og lærer til skoleleder, skal turde sige fra overfor politiske tiltag indeholdende juhu-ord og krav om dataindsamling. De bør insistere på, at de besidder den faglighed, som er nødvendig for at skabe en god folkeskole. Og de bør insistere på, at den tætte relation, som ikke kan måles, er langt mere givende, end et regneark nogensinde kan lægge sammen eller trække fra.

Folkeskolen bør aldrig blive et forskningslaboratorium.

Det er mine børn simpelthen for "børn" til.