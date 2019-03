Skattestigning. Desværre lyttede Peter Rahbæk ikke

Socialdemokratiets byrådsmedlem i Odense Maria Brumvig er i debatindlæg 21. marts ude med et forsvar for velfærdsprocenten/skattestigningen. Maria fortæller, at vi i Odense "kun" skal spare 550 millioner og ikke 900 millioner i den sparerunde, Peter Rahbæk har sat i gang. Denne forskel skyldes ifølge de socialdemokratiske regnestykker velfærdsprocenten, der som en frelser er bragt til Odense.

Det interessante er, at det kreative regnestykke med de store million-tal er lavet over en samlet periode på hele 10 år. Hvorfor ikke 15 eller 20 år, så havde Marias tal været endnu større, og velfærdsprocentens ufejlbarlighed ville være endnu tydeligere for os alle.

Hvad Maria Brumvigs indlæg reelt viser, er at Peter Rahbæks stort anlagte skattestigning var et blændværk. Et flot iscenesat valg-spin, der nu er ved at gå i opløsning. Peter Rahbæk sagde ved introduktionen af velfærdsprocenten: "Det er et vendepunkt for velfærden, for nu kommer vi ud af de hårde år, vi har haft med besparelser", men sådan gik det som bekendt ikke.

Odense har i mange år haft en alt for stor og dyr administration. Det sagde Konservative meget klart op til sidste valg, og det viste sig nu at holde stik. Tænk, hvis borgmesteren for to år siden havde udvist rettidig omhu og erkendt, at der bruges alt for mange penge på kommunens administration. Så kunne vi havde undgået både skattestigningen og pludselig afskedigelse af mange kommunale medarbejdere.

Desværre lyttede Peter ikke, og derfor har socialdemokratiet nu behov for igen at sende menige byrådsmedlemmer som Maria i byen med kreative regnestykker for at forsvare velfærdsprocenten. Det ligner mest et forsøg på at dække over en fejlslagen socialdemokratisk politik, hvor man tror store svære opgaver har hurtige lette løsninger.